«Он тупой, а не я. Даже не объяснил, почему считает меня дебилом». Царукян ответил Топурии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян ответил на жёсткие слова непобеждённого 29-летнего чемпиона UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илии Топурии.

«Знаете, почему Топурия говорит обо мне? Илия завидует мне. Он хочет сказать, что я ничто. Топурия пытается сказать всем в мире, что я не на его уровне. В моей культуре, если ты что-то говоришь о ком-то, то должен объяснить почему. Илия не смог сделать этого, рассказать, почему я тупой. Он сказал: «Я не знаю». Так что это Топурия глупый, а не я, потому что он даже не знает, почему считает меня дебилом. Когда состоится бой между нами, я смогу победить его как угодно», — приводит слова Царукяна портал MMA Mania.