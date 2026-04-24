Результаты церемонии взвешивания участников турнира UFC Fight Night 274

Сегодня, 24 апреля, прошла официальная церемония взвешивания участников турнира UFC Fight Night 273, который состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами процедуры.

Главный кард

Главный бой вечера, полулёгкий вес: Алджамейн Стерлинг (66,22 кг) vs Юссеф Залал (65,99 кг).

Женский легчайший вес: Норма Дюмонт (61,46 кг) vs Джоселин Эдвардс (61,46 кг).

Лёгкий вес: Рафа Гарсия (70,3 кг) vs Александр Эрнандес (70,53 кг).

Легчайший вес: Дэйви Грант (61,46 кг) vs Адриан Луна Мартинетти (61,46 кг).

Легчайший вес: Монтел Джексон (61,46 кг) vs Раони Барселос (61,68 кг).

Тяжёлый вес: Маркус Алмейда (114,53 кг) vs Райан Спэнн (119,74 кг).

Прелимы

Средний вес: Родолфо Виейра (84,14 кг) vs Эрик Макконико (84,36 кг).

Средний вес: Джексон Маквей (83,91 кг) vs Седрик Дюма (83,46 кг).

Женский легчайший вес: Майра Буэно Силва (61,68 кг) vs Мишель Монтегю (61,46 кг).

Легчайший вес: Жафел Фильо (61,46 кг) vs Коди Дёрден (61,46 кг).

Лёгкий вес: Фрэнсис Маршалл (70,53 кг) vs Лукас Бреннан (70,53 кг).

Полусредний вес: Макс Гриффин (77,33 кг) vs Виктор Валенсуэла (77,11 кг).

Женский минимальный вес: Талита Аленкар (52,61 кг) vs Джулия Поластри (52,38 кг).