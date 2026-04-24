Результаты церемонии взвешивания участников турнира UFC Fight Night 274

Результаты церемонии взвешивания участников турнира UFC Fight Night 274
Сегодня, 24 апреля, прошла официальная церемония взвешивания участников турнира UFC Fight Night 273, который состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами процедуры.

Главный кард

Главный бой вечера, полулёгкий вес: Алджамейн Стерлинг (66,22 кг) vs Юссеф Залал (65,99 кг).
Женский легчайший вес: Норма Дюмонт (61,46 кг) vs Джоселин Эдвардс (61,46 кг).

Лёгкий вес: Рафа Гарсия (70,3 кг) vs Александр Эрнандес (70,53 кг).
Легчайший вес: Дэйви Грант (61,46 кг) vs Адриан Луна Мартинетти (61,46 кг).

Легчайший вес: Монтел Джексон (61,46 кг) vs Раони Барселос (61,68 кг).
Тяжёлый вес: Маркус Алмейда (114,53 кг) vs Райан Спэнн (119,74 кг).

Прелимы

Средний вес: Родолфо Виейра (84,14 кг) vs Эрик Макконико (84,36 кг).
Средний вес: Джексон Маквей (83,91 кг) vs Седрик Дюма (83,46 кг).

Женский легчайший вес: Майра Буэно Силва (61,68 кг) vs Мишель Монтегю (61,46 кг).
Легчайший вес: Жафел Фильо (61,46 кг) vs Коди Дёрден (61,46 кг).

Лёгкий вес: Фрэнсис Маршалл (70,53 кг) vs Лукас Бреннан (70,53 кг).
Полусредний вес: Макс Гриффин (77,33 кг) vs Виктор Валенсуэла (77,11 кг).

Женский минимальный вес: Талита Аленкар (52,61 кг) vs Джулия Поластри (52,38 кг).

