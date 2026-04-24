Михаил Колобегов победил Армена Петросяна на турнире Fight Nights

38-летний российский боец смешанных единоборств, выступающий в полутяжёлом весе, Михаил Колобегов победил по итогам трёх раундов бывшего чемпиона AMC Fight Nights Global в категории до 93 кг соотечественника Армена Петросяна единогласным решением судей на турнире Fight Nights 136, который прошёл сегодня, 24 апреля, в Ростове-на-Дону.

Таким образом, Колобегов прошёл в полуфинал гран-при Fight Nights в полутяжёлом весе. Петросян, в свою очередь, потерпел второе поражение подряд.

Напомним, в своём профессиональном рекорде Михаил имеет 16 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и восемь поражений.

Армен имеет в своём профессиональном рекорде в ММА девять побед, из которых шесть были одержаны досрочно, и шесть поражений.

