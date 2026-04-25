«Я следующий претендент». Царукян заявил о своих титульных амбициях

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян заявил, что станет следующим претендентом на титул UFC в категории до 70 кг.

«Думаю, скоро я добьюсь титульника. Если Топурия не собирается переходить в полусредний вес, то ему придётся драться со мной. Чарльза снова не поставят на бой [против Илии] — я следующий претендент на титул», — сказал Царукян в интервью на передаче The Ariel Helwani Show.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.