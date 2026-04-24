Дэвид Бенавидес: самый волнующий бой для меня — это поединок против бугимена Бетербиева

Непобеждённый действующий чемпион WBC в полутяжёлом весе американец мексиканского происхождения Дэвид Бенавидес рассказал о желании провести бой против бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в категории до 79,2 кг россиянина Артура Бетербиева.

«Бой, который меня больше всего волнует, — это, наверное, поединок с Бетербиевым. Это будет просто сражение двух монстров. В конце концов, именно такие бои люди и хотят увидеть. Бетербиев долгое время был своего рода бугименом в полутяжёлом весе. Поэтому для меня как для монстра важно выйти на ринг и одолеть этого бугимена», — сказал Бенавидес в интервью на передаче The Ariel Helwani Show.