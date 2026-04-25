«В экономе к тебе относятся как к дерьму». Царукян — о снятии с самолёта в США

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян объяснил, что его больше всего расстроило в ситуации, когда его сняли с самолёта американской авиакомпании American Airlines.

«Когда у тебя есть деньги и ты летишь бизнес-классом, к тебе относятся как к королю. Но если у тебя нет денег и ты летишь эконом-классом, к тебе относятся как к дерьму. Это худшее, что может быть в жизни. Я ненавижу это. В моём понимании, ко всем нужно относиться одинаково, независимо от того, кто это, на какой машине ездит или где работает. Вот что меня так огорчило. Не могу представить, через что приходится проходить тем, кто постоянно летает эконом-классом», — сказал Царукян в интервью на передаче The Ariel Helwani Show.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.

