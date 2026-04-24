Тренер Махачева оценил шанс Топурии задушить Ислама в возможном бою

Хавьер Мендес, являющийся тренером 34-летнего действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева, оценил шанс непобеждённого чемпиона UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии задушить своего подопечного.

— Всё возможно, потому что это ММА. Но если мы говорим чисто о поединке по грэпплингу, я бы сказал, что это маловероятно.

— Вам не кажется смешным, когда Илия говорит, что победит Ислама даже болевым приёмом?

— Нет, потому что он уверенный в себе боец. И если бы он не верил, что это возможно, его выступления были бы менее эффективными. Он должен верить в невероятное, чтобы добиться этого. Но, опять же, победить Ислама таким образом — это было бы огромным достижением, чего, скорее всего, никогда не произойдёт, — приводит слова Мендеса портал «Матч ТВ».