Верхувен: в бою с Усиком я перепишу историю. И это лишь начало моей карьеры в боксе

Верхувен: в бою с Усиком я перепишу историю. И это лишь начало моей карьеры в боксе
Бывший многолетний чемпион Glory в тяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен высказался насчёт поединка по правилам бокса с непобеждённым 39-летним экс абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком. Их бой должен пройти 23 мая на фоне египетских пирамид в Гизе, а на кону противостояния будет стоять титул WBC в супертяжёлом весе.

«[Бой с Усиком] Это на 100% только начало моей боксёрской карьеры. Я здесь, чтобы остаться боксёром, и этот бой — лишь вершина айсберга, это только начало. Чего ещё хочу добиться? Я не зацикливаюсь на том, что будет дальше. Что будет после поединка с Александром? Я останусь непобеждённым. Но сейчас мой фокус стоит только на предстоящей задаче, а это Александр Усик. Посмотрим, что будет дальше. Для меня сейчас главное — это переписать историю», — приводит слова Верхувена журнал The Ring.

