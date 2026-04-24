«У него две руки и ноги. Покажу, что он не непобедимый». Рико Верхувен — о бое с Усиком

Бывший многолетний чемпион Glory в тяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен выразил уверенность в своей победе в предстоящем поединке по правилам бокса с непобеждённым 39-летним экс абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком. Их бой должен пройти 23 мая на фоне египетских пирамид в Гизе, а на кону противостояния будет стоять титул WBC в супертяжёлом весе.

«Я отличаюсь от других, не похож на остальных. Александр вывел бокс на новый уровень. Поэтому Усик точно знает, какие вещи делают боксёры. Но я кикбоксёр. А если учитывать разницу в весе, Александр почувствует это, как только я нанесу ему удар. Разница составит как минимум 20 кг.

Я полностью понимаю всю ситуацию и динамику, в которой мы находимся. Он непобедимый парень. И у меня есть возможность показать, что это не так и он просто человек с двумя руками и двумя ногами. Я собираюсь выйти на ринг и продемонстрировать, кто такой Рико Верхувен.

Я уже привык к ярким вспышкам фотографов, большим залам, вниманию прессы к моей персоне и интервью. Я привык к этому давлению, поскольку испытываю его уже 10 лет. Мне это не в новинку. Поэтому я сам на себя давлю, чтобы выложиться на максимум. Не считаю себя аутсайдером в этом бою, которому нечего терять. Что-то точно есть. При этом даже не задумываюсь о поражении. Я одержу победу и войду в историю», — приводит слова Верхувена журнал The Ring.