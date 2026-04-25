Ислам Махачев ответил на дерзкий вызов Иана Гарри, который назвал его «принцессой»

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев ответил на дерзкий вызов второго номера рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландца Иана Гарри, который назвал его «маленькой принцессой».

«Не беспокойся о моих травмах. Я готов в любой момент. Жду контракт», — написал Махачев на своей странице в социальной сети Х.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.