Андрей Гончаров победил Фаниля Рафикова и вышел в финал Гран-при Fight Nights

29-летний российский боец смешанных единоборств, выступающий в лёгком весе, Андрей Гончаров победил 32-летнего представителя Казахстана Фаниля Рафикова единогласным решением судей на турнире Fight Nights 136, который прошёл 24 апреля в Ростове-на-Дону.

Таким образом, Гончаров прошёл в финал Гран-при Fight Nights в лёгком весе.

Андрей имеет в своём профессиональном рекорде 17 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и четыре поражения. В профи Гончаров дебютировал в марте 2014 года.

Рафиков, в свою очередь, имеет в своём профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и восемь поражений. Фаниль дебютировал в профи в сентябре 2014 года.