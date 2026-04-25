«Не должен носить имя моего деда». Внук Мохаммеда Али выступил против реформы бокса

Внук Мохаммеда Али Нико Али Уолш выступил на слушаниях в Сенате США под председательством Теда Круза и призвал не принимать законопроект «О возрождении бокса имени Мохаммеда Али».

«Я здесь как человек, чьё имя напрямую связано с «Законом о реформе бокса Мохаммеда Али», — не просто как боксёр, на которого он повлиял, но и как часть наследия, которое этот закон олицетворяет. Боксёров называют независимыми подрядчиками. В результате люди говорят, что у боксёров есть выбор. Что мы можем просто уйти в другое место. Но когда одна и та же компания контролирует, с кем ты борешься, как тебя продвигают и увидят ли тебя когда-нибудь болельщики, это не очень-то похоже на выбор. Когда одна система контролирует доступ, выбор становится теоретическим, а не реальным.

Закон Али был построен на простом принципе: люди, контролирующие боксёров, не должны также контролировать весь рынок, от которого эти боксёры зависят. Это разделение существует для предотвращения конфликта интересов и эксплуатации. Новый «Закон о возрождении бокса имени Мохаммеда Али» подорвал бы этот принцип. Такая централизованная система уже существует в смешанных единоборствах, в частности в UFC.

В этой модели бойцы обычно получают 20% доходов. По сравнению с боксом, где бойцы могут зарабатывать до 80%. Недавно предложенный «Закон о возрождении» навязывает эту централизованную модель боксу под предлогом того, что бокс находится в кризисе. Бокс не находится в кризисе. Если бы это было так, чемпионы UFC на пике своей карьеры не стремились бы активно участвовать в боксёрских поединках из-за справедливой оплаты. Такое движение редко наблюдается в обратном направлении из-за централизованной структуры оплаты в UFC. [...] Если этот законопроект будет принят в его нынешнем виде, он не должен носить имя моего деда», — приводит слова Али Уолша издание Wrestling inc.

Помимо Али Уолша, в слушаниях участвовали представитель TKO и Zuffa Boxing Ник Хан, глава Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя и исполнительный директор атлетической комиссии Флориды Тимоти Шипман.

