«Только создаст стресс». Никита Цзю объяснил, почему не был на бое Тимофея Цзю с Нурджей

Непобеждённый австралийский боец первого среднего дивизиона (до 69,9 кг) Никита Цзю объяснил, почему не появился на поединке своего брата Тимофея Цзю с Денисом Нурджей.

«У Тима идут судебные разбирательства с моим менеджером, а я просто стараюсь полностью держаться в стороне. Это не то, во что я хочу ввязываться; это между ним и Гленном [Дженкинсом], и я действительно просто старался полностью держаться в стороне. Это жизнь. Я не могу в это вмешиваться. Это не моё дело. Это только создаст мне стресс, о котором мне не нужно думать.

И на самом деле я был довольно болен [когда он дрался с Нурджей]. У меня всю неделю была очень сильная головная боль, и мне пришлось взять на неделю паузу и провести её полностью без тренировок, и это всё испортило. Пойти на вечер боя было бы неправильно, так как на следующей неделе у меня приезжал спарринг-партнёр из Брисбена, так что мне нужно было быть в хорошей физической форме», — приводит слова Никиты издание BoxingScene.