Алекс Волкановски сделал прогноз на бой Алджамейн Стерлинг — Юссеф Залал

Чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски дал прогноз на главный бой турнира UFC Fight Night 274 между Алджамейном Стерлингом и Юссефом Залалом.

«Думаю, я склоняюсь к Алджамейну, потому что он доказывал свою состоятельность снова и снова. Он всё ещё в порядке.

Посмотрим, кто действительно сможет использовать бойцовский IQ и у кого лучше навыки — потому что они им понадобятся. Всё сведётся к тому, кто лучше в ногах, кто лучше в борьбе и кто лучше в грэпплинге. Кто окажется лучше во всех этих аспектах», — сказал Волкановски в видео для своего YouTube-канала. Сейчас видео удалено.

Алджамейну 36 лет. В своём профессиональном рекорде Стерлинг имеет 25 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и пять поражений. В профи американский боец дебютировал в апреле 2011 года.

Залалу 29 лет. Юссеф имеет в своём профессиональном рекорде 18 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, пять поражений, а один поединок был признан ничьей.