Чимаев — о различиях борьбы и ММА: олимпийский чемпион может победить меня на ковре

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев высказался о различиях между спортивной борьбой и смешанными единоборствами.

«Это два совершенно разных вида спорта. Олимпийский чемпион может победить меня на ковре, но в клетке я могу победить любого олимпийского чемпиона. Я уважаю Кайла [Снайдера], [Абдулрашида] Садулаева, все эти парни — великие чемпионы, но в борьбе, а не в ММА.

Люди говорят: «[Генри] Сехудо стал чемпионом UFC». Да, но Сехудо стал чемпионом UFC благодаря ударной технике. Он почти не использует борьбу. Так и DC [Даниэль Кормье] в основном боксирует в поединках. Это два разных вида спорта», — сказал Чимаев в видео, которое опубликовал в социальной сети один из основателей бренда BIG FISH BOXING Павел Сахаревский.