Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
OKTAGON 87
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чимаев — о различиях борьбы и ММА: олимпийский чемпион может победить меня на ковре

Комментарии

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев высказался о различиях между спортивной борьбой и смешанными единоборствами.

«Это два совершенно разных вида спорта. Олимпийский чемпион может победить меня на ковре, но в клетке я могу победить любого олимпийского чемпиона. Я уважаю Кайла [Снайдера], [Абдулрашида] Садулаева, все эти парни — великие чемпионы, но в борьбе, а не в ММА.

Люди говорят: «[Генри] Сехудо стал чемпионом UFC». Да, но Сехудо стал чемпионом UFC благодаря ударной технике. Он почти не использует борьбу. Так и DC [Даниэль Кормье] в основном боксирует в поединках. Это два разных вида спорта», — сказал Чимаев в видео, которое опубликовал в социальной сети один из основателей бренда BIG FISH BOXING Павел Сахаревский.

Может быть интересно:
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android