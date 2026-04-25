Главная Бокс/ММА Новости

«Дела семейные». Никита Цзю — об отношении к отсутствию брата Тима на поединке в Австралии

Непобеждённый австралийский боец первого среднего дивизиона (до 69,9 кг) Никита Цзю рассказал, как относится к тому, что его брат 31-летний чемпион WBO International в среднем весе Тимофей Цзю не будет присутствовать 6 мая на поединке с испанцем Оскаром Диазом.

«Меня это не беспокоит. Люди, которые мне действительно нужны, — это моя команда, и есть только небольшая группа парней, которые поддерживают меня и являются жизненно важной частью этого механизма. Пока они есть в моём углу, у меня всё будет в порядке.

Это семейные дела. Я предпочёл бы оставить это в тишине», — приводит слова Никиты издание BoxingScene.

Материалы по теме
«Только создаст стресс». Никита Цзю объяснил, почему не был на бое Тимофея Цзю с Нурджей
Материалы по теме
Метания Тима Цзю. Снова уволил всю команду, но зачем?
Метания Тима Цзю. Снова уволил всю команду, но зачем?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

