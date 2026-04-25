Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
OKTAGON 87
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хамзат Чимаев — об Армане Царукяне: нам нужно научить его скромности

Хамзат Чимаев — об Армане Царукяне: нам нужно научить его скромности
Комментарии

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев и второй номер рейтинга лёгкого веса Арман Царукян в совместном видео в социальных сетях пошутили о дорогих автомобилях российско-армянского бойца.

Царукян: Я на мели, брат.

Чимаев: Я говорил ему, что деньги — это не всё. Просил пригнать обычные машины, а он приезжает на «Феррари», «Ламборгини», вот на всём этом. Нам нужно научить его скромности.

Царукян: Сегодня я на мели. Хамзату не нравится, когда я приезжаю на дорогих тачках. Сегодня скромный Lamborghini Urus.

Голос за кадром: Да, но когда ты уже сядешь за руль грузовика, настоящей мужской машины? — сказали мужчины в видео, которое опубликовал в социальной сети один из основателей бренда BIG FISH BOXING Павел Сахаревский.

Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android