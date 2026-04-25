Хамзат Чимаев — об Армане Царукяне: нам нужно научить его скромности

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев и второй номер рейтинга лёгкого веса Арман Царукян в совместном видео в социальных сетях пошутили о дорогих автомобилях российско-армянского бойца.

Царукян: Я на мели, брат.

Чимаев: Я говорил ему, что деньги — это не всё. Просил пригнать обычные машины, а он приезжает на «Феррари», «Ламборгини», вот на всём этом. Нам нужно научить его скромности.

Царукян: Сегодня я на мели. Хамзату не нравится, когда я приезжаю на дорогих тачках. Сегодня скромный Lamborghini Urus.

Голос за кадром: Да, но когда ты уже сядешь за руль грузовика, настоящей мужской машины? — сказали мужчины в видео, которое опубликовал в социальной сети один из основателей бренда BIG FISH BOXING Павел Сахаревский.