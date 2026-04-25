UFC Fight Night 274: полный кард участников турнира в Лас-Вегасе, список бойцов
В ночь с 25 на 26 апреля на арене «Мета Апекс» в Лас-Вегасе (США) пройдёт турнир UFC Fight Night 274. Главным событием вечера станет поединок в полулёгком весе между бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом и Юссефом Залалом.
Вторым по значимости станет поединок в женском легчайшем весе между Нормой Дюмон и Джоселин Эдвардс.
Полный кард турнира
Основной кард:
- Алджамейн Стерлинг — Юссеф Залал;
- Норма Дюмон — Джоселин Эдвардс;
- Рафа Гарсия — Александр Эрнандес;
- Адриан Луна Мартинетти — Дэйви Грант;
- Монтел Джексон — Раони Барселос;
- Маркус Алмейда — Райан Спэнн;
Предварительный кард:
- Родолфо Виейра — Эрик Макконико;
- Седрик Дюма — Джексон Маквей;
- Майра Буэно Силва — Мишель Монтегю;
- Коди Дёрден — Жафел Фильо;
- Фрэнсис Маршалл — Лукас Бреннан;
- Макс Гриффин — Виктор Валенсуэла;
- Талита Аленкар — Джулия Поластри.
Начало предварительных боёв — в 0:00 по московскому времени, основной кард стартует в 2:05 мск.
