Главная Бокс/ММА Новости

UFC Fight Night 274: полный кард участников турнира в Лас-Вегасе, список бойцов

В ночь с 25 на 26 апреля на арене «Мета Апекс» в Лас-Вегасе (США) пройдёт турнир UFC Fight Night 274. Главным событием вечера станет поединок в полулёгком весе между бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом и Юссефом Залалом.

Вторым по значимости станет поединок в женском легчайшем весе между Нормой Дюмон и Джоселин Эдвардс.

Полный кард турнира

Основной кард:

  • Алджамейн Стерлинг — Юссеф Залал;
  • Норма Дюмон — Джоселин Эдвардс;
  • Рафа Гарсия — Александр Эрнандес;
  • Адриан Луна Мартинетти — Дэйви Грант;
  • Монтел Джексон — Раони Барселос;
  • Маркус Алмейда — Райан Спэнн;

Предварительный кард:

  • Родолфо Виейра — Эрик Макконико;
  • Седрик Дюма — Джексон Маквей;
  • Майра Буэно Силва — Мишель Монтегю;
  • Коди Дёрден — Жафел Фильо;
  • Фрэнсис Маршалл — Лукас Бреннан;
  • Макс Гриффин — Виктор Валенсуэла;
  • Талита Аленкар — Джулия Поластри.

Начало предварительных боёв — в 0:00 по московскому времени, основной кард стартует в 2:05 мск.

