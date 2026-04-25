UFC Fight Night 274: полный кард участников турнира в Лас-Вегасе, список бойцов

В ночь с 25 на 26 апреля на арене «Мета Апекс» в Лас-Вегасе (США) пройдёт турнир UFC Fight Night 274. Главным событием вечера станет поединок в полулёгком весе между бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом и Юссефом Залалом.

Вторым по значимости станет поединок в женском легчайшем весе между Нормой Дюмон и Джоселин Эдвардс.

Полный кард турнира

Основной кард:

Алджамейн Стерлинг — Юссеф Залал;

Норма Дюмон — Джоселин Эдвардс;

Рафа Гарсия — Александр Эрнандес;

Адриан Луна Мартинетти — Дэйви Грант;

Монтел Джексон — Раони Барселос;

Маркус Алмейда — Райан Спэнн;

Предварительный кард:

Родолфо Виейра — Эрик Макконико;

Седрик Дюма — Джексон Маквей;

Майра Буэно Силва — Мишель Монтегю;

Коди Дёрден — Жафел Фильо;

Фрэнсис Маршалл — Лукас Бреннан;

Макс Гриффин — Виктор Валенсуэла;

Талита Аленкар — Джулия Поластри.

Начало предварительных боёв — в 0:00 по московскому времени, основной кард стартует в 2:05 мск.