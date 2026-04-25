«Логан Пол успешен». Звезда фильмов для взрослых Синс — о желании заняться реслингом в WWE

47-летний американский актёр фильмов для взрослых Джонни Синс высказался о своей любви к реслингу и промоушену World Wrestling Entertainment (WWE), в котором бы хотел попробоваться себя на ринге.

«Я смотрю реслинг, особенно в детстве я очень увлекался этим. Мой любимый рестлер всех времён — Последний Воин. Я родился в 1978 году, соответственно, я вырос на культуре 1980-х, так что все рестлеры этой эпохи мои любимые.

Конечно. Да, я бы хотел сам заниматься рестлингом. Я вижу, что Логан Пол сейчас успешно с этим справляется, так что это круто. На ринг бы я выходил под какой-нибудь рэп 1990-х, например Wu-Tang Clan. Я бы, вероятно, выступал без футболки, это очевидно. Возможно, какие-нибудь джинсовые шорты. Также бы отыграл роль хорошего парня. Я известен в своей индустрии как хороший парень. Я приношу позитивные вещи в эту индустрию, так что, вероятно, принёс бы то же самое и в реслинг», — приводит слова Синса издание Yahoo Sports.