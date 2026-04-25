OKTAGON 87
Боец UFC Тим Минс арестован по обвинению в жестоком обращении с ребёнком

Боец полусреднего веса UFC Тим Минс был арестован в среду в Нью-Мексико по обвинению в жестоком обращении с ребёнком, сообщает MMA Junkie.

42-летний Минс был взят под стражу в Тихерасе, а в пятницу отпущен под обязательство о явке. Согласно данным, 17-летняя дочь бойца позвонила в полицию и сообщила о конфликте, вспыхнувшем из-за домашних обязанностей.

По словам подростка, Минс нанёс ей удар головой, после чего схватил за горло. Девушка также заявила, что отец бросил ей в лицо картофелину, а когда она начала защищаться, ударил её кулаком по голове.

«На шее были видны следы рук и покраснения, указывающие на удушение. В носу была кровь от удара головой, на лице и щеке — красные следы», — цитирует жалобу издание.

Минс признал факт ссоры, но заявил, что применил силу только для того, чтобы сдержать дочь от ударов в его сторону.

Минс (33-17-1) выступает в UFC с 2014 года и провёл в организации 30 боёв. Последний раз он выходил в октагон в октябре 2024 года, уступив Корту Макги.

