UFC Fight Night 274: во сколько начало турнира в Лас-Вегасе, где смотреть прямой эфир

В ночь с субботы на воскресенье, с 25 на 26 апреля, в Лас-Вегасе (США) на арене «Апекс» состоится очередной турнир UFC Fight Night 274. Бои предварительного карда начнутся в 0:00 мск. Главный кард стартует в 3:00 мск.

Полностью турнир покажут платформа UFC Fight Pass и канал «Матч! Боец». Главный кард также в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Кроме того, главные бои вечера можно посмотреть на онлайн-платформе Okko. Начало эфира — в 3:00 мск.

В главном событии вечера в октагоне встретятся бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и выступающий под флагом США марокканский атлет Юссеф Залал.