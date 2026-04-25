Наоя Иноуэ показал актуальную форму за семь дней до боя с Дзюнто Накатани

Абсолютный чемпион второго легчайшего веса (55,3 кг), японский боец Наоя «Монстр» Иноуэ продемонстрировал актуальную физическую форму за восемь дней до поединка против Дзюнто Накатани, который состоится 2 мая на Tokyo Dome.

Фото: Team Inoue

Бой, названный организаторами The Day, станет «крупнейшим событием в истории японского бокса». 55-тысячная арена полностью распродана, платные трансляции активно раскупаются.

Оба боксёра подходят к поединку непобеждёнными: на счету Иноуэ 32 победы (27 нокаутом), у Накатани — 32 победы (24 нокаутом). Иноуэ занимает второе место в рейтинге pound-for-pound по версии Ring Magazine, Накатани — шестое.