Джек Делла Маддалена: главная цель — провести реванш с Исламом Махачевым

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена в преддверии поединка с пятым номером рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) бразильцем Карлосом Пратесом обозначил своё желание провести реванш с Исламом Махачевым, который и забрал у него титул.

«Сейчас я полностью сосредоточен на Карлосе [Пратесе], но моя главная цель — провести реванш с Махачевым. Неважно, когда это случится, раньше или позже, меня это не особо волнует, но это моя главная цель — провести реванш, снова бросить себе вызов и посмотреть, смогу ли я что-то улучшить, чтобы одержать победу», — приводит слова Делла Маддалены издание MMAJunkie.

Поединок Джека и Карлоса возглавит кард турнира UFC Fight Night 2 мая 2026 года в Австралии.