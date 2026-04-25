Инсайдер: UFC ведёт переговоры о бое Ислам Махачев — Иан Гарри

UFC работает над организацией поединка между действующим обладателем чемпионского титула UFC в полусреднем весе Исламом Махачевым и вторым номером рейтинга организации в этом же дивизионе ирландцем Ианом Гарри, сообщает авторитетный испанский журналист и инсайдер Альваро Кольменеро.

По данным источника, кандидатура непобеждённого бойца Майкла Моралеса уже исключена из числа претендентов на титульный бой.

Ожидается, что поединок может состояться в августе на турнире UFC 330 в Филадельфии, хотя Махачев в своих сообщениях также намекал на Международную бойцовскую неделю в июле.

Махачев — величие. Главные победы чемпиона: