PFL подписала контракт с 27-летней россиянкой из Ярославля — источник

Промоушен Professional Fighters League (PFL) подписал контракт с 27-летней россиянкой Александрой Савичевой, о чём сообщил журналист смешанных боевых единоборств Нолан Кинг.

«Кампания по подписанию потенциальных игроков в ПФЛ продолжается. Александра Савичева подписала эксклюзивный контракт с промоушеном, сообщают источники», — написал Кинг в социальной сети Х.

Александра родилась в Ярославле 29 мая 1998 года. Является чемпионкой мира по кикбоксингу 2021 по версии WAKO, многократный победитель и призёр чемпионатов России по кикбоксингу и кудо, мастер спорта России международного класса по кикбоксингу и кудо, 3 дан.

В своём последнем поединке 13 марта на турнире LFA она одержала победу над Лесли Эрнандес единогласным судейским решением.