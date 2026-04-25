Главная Бокс/ММА Новости

Царукян объяснил, почему больше хотел бы подраться с Волкановски, а не с Евлоевым

Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг), представляющий Армению и Россию, Арман Царукян рассказал о готовности подраться с непобеждённым соотечественником Мовсаром Евлоевым и чемпионом UFC в полулёгком весе (до 66 кг) австралийцем македонского происхождения Александром Волкановски.

— Подерёшься с Евлоевым, если у него будет пояс в полулёгком весе?
— Да, конечно. За пояс можно и подраться.

— А вообще с кем интереснее встретиться — с Евлоевым или с Алексом Волкановски?
— Мне интереснее было бы с Волкановски, у него много защит, он более медийный, — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

