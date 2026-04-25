OKTAGON 87
19:00 Мск
Главная Бокс/ММА Новости

«Было тяжело переварить, на это ушла пара дней». Делла Маддалена — о поражении от Махачева

«Было тяжело переварить, на это ушла пара дней». Делла Маддалена — о поражении от Махачева
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена поделился мыслями насчёт поражения в поединке с россиянином Исламом Махачевым, ставшем главным событием турнира UFC 322 в Нью-Йорке. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Ислама единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Было тяжело это переварить [поражение], на это ушло несколько дней. Я понял, что выступил плохо и проиграл более сильному сопернику. Всё, что остаётся, — это вернуться в спортзал, переосмыслить всё, понять, что пошло не так, и попытаться внести изменения, чтобы стать лучше.

У меня плохо получалось работать ногами, и я был недостаточно агрессивен, находясь на спине, чтобы создавать возможности для возвращения в стойку. Это было тяжёлое выступление, но в тот вечер я проиграл более сильному сопернику.

Со мной всё было в порядке. В конце концов, это всего лишь бой. Мало что меняется. Мои друзья и семья по-прежнему меня любят. Нужно понимать, что жизнь продолжается независимо от победы или поражения», — приводит слова Делла Маддалены портал MMAJunkie.

Материалы по теме
Джек Делла Маддалена: главная цель — провести реванш с Исламом Махачевым
