«Было тяжело переварить, на это ушла пара дней». Делла Маддалена — о поражении от Махачева

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена поделился мыслями насчёт поражения в поединке с россиянином Исламом Махачевым, ставшем главным событием турнира UFC 322 в Нью-Йорке. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Ислама единогласным решением судей.

«Было тяжело это переварить [поражение], на это ушло несколько дней. Я понял, что выступил плохо и проиграл более сильному сопернику. Всё, что остаётся, — это вернуться в спортзал, переосмыслить всё, понять, что пошло не так, и попытаться внести изменения, чтобы стать лучше.

У меня плохо получалось работать ногами, и я был недостаточно агрессивен, находясь на спине, чтобы создавать возможности для возвращения в стойку. Это было тяжёлое выступление, но в тот вечер я проиграл более сильному сопернику.

Со мной всё было в порядке. В конце концов, это всего лишь бой. Мало что меняется. Мои друзья и семья по-прежнему меня любят. Нужно понимать, что жизнь продолжается независимо от победы или поражения», — приводит слова Делла Маддалены портал MMAJunkie.