«Платят $ 3-4 млн ни за что, показываешь шоу». Царукян рассказал о желании выступить в WWE

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг), представляющий Армению и Россию, Арман Царукян рассказал о желании выступить в World Wrestling Entertainment (WWE).

«Теперь я хочу выступить в WWE, тренер. Когда ты прыгаешь с клетки, делаешь всякие безумные вещи. WWE – это легко. Ты просто прыгаешь, показываешь шоу. Тебе платят $ 3-4 млн ни за что. Тебе даже не нужно тренироваться для этого», — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.