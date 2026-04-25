«Если уйдёт туда, Арман мне больше не друг». Чимаев — о стремлении Царукяна перейти в WWE

31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, отреагировал на стремление своего друга и второго номера рейтинга UFC в лёгком весе, представляющего Россию и Армению, Армана Царукяна перейти в World Wrestling Entertainment (WWE) после завершения карьеры в ММА.

«Если Арман пойдёт в WWE, он мне больше не друг. Если он сделает это, то в Армении его посадят в тюрьму. Ты будешь клоуном, бро! Нельзя делать что угодно за деньги. Если кто-то скажет тебе спрыгнуть с 10-го этажа за $ 10 млн – ты сделаешь это? Тебе уже будут не нужны эти деньги», — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.