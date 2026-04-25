Роган предложил организовать бой Пауло Косты с Магомедом Анкалаевым за временный титул UFC

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган лестно высказался в адрес бывшего претендента на титул UFC в среднем весе бразильца Пауло Косты, отметив, что хотел бы организовать бой между ним и россиянином Магомедом Анкалаевым за пояс временного чемпиона UFC в полутяжёлом весе.

«Он выглядел просто потрясающе [в поединке с Мурзакановым]! Если бы я был в его углу, то сказал бы: «Чувак, никогда не возвращайся в средний вес. Ты, чёрт возьми, чемпион в полутяжёлом весе». Он чемпион в полутяжах!

И пока Карлос Ульберг будет вне игры год из-за необходимости восстановления передней крестообразной связки, Пауло Коста мог бы подраться за титул временного чемпиона в полутяжёлом весе. Несомненно. Я действительно думаю, что он мог бы это сделать. В полутяжёлом весе Коста чертовски страшен. Он выглядит как тот Пауло прошлых лет, когда уничтожал соперников на пути к вершине.

Когда я слушал звуки его ударов руками и ногами, мне становилось ещё тяжелее [их видеть], чем раньше. Он совсем не выглядел толстым. Коста выглядел как идеальный боец в полутяжах. Думаю, на данном этапе своей карьеры — а Пауло, кажется, уже 34 года — ему было бы гораздо лучше выступать в полутяжёлом весе. К тому же там не так много бойцов.

И сейчас Пауло мог бы подраться за временный титул в полутяжёлом весе. Если бы я был чёртовым капитаном корабля, то сделал бы вот что: «Эй, Пауло, ты, блин, звезда». Может, [Магомед] Анкалаев [станет его следующим соперником]? Я знаю, что [Алекс] Перейра только что отправил его в нокаут, но Магомед заслуживает того, чтобы подраться за пояс», — приводит слова Рогана портал MMA Fighting.