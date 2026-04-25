Бокс/ММА Новости

Экс-чемпион UFC сообщил, что мог провести бой против Андерсона Силвы на турнире MVP

Бывший чемпион UFC в среднем весе, а ныне аналитик американец Крис Уайдман сообщил, что мог провести бой против легендарного бразильца Андерсона Силвы на дебютном турнире MVP, который пройдёт 17 мая 2026 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

«Они действительно [связались со мной]. Мой менеджер уведомил меня об этом предложении. Им было интересно, хочу ли провести бой по правилам ММА против Андерсона. И я ответил своему менеджеру: «Да, но гонорар должен быть большой».

Почему? Чтобы пройти тренировочный лагерь и так далее. Мы просили как можно больше денег, а потом я так ничего и не услышал в ответ. Послушайте, я бы согласился за подходящую сумму денег. Мы с Андерсоном многого добились в ММА и многое пережили. Нам бы очень хотелось получить за это хорошее вознаграждение. Посмотрим, что получится. Это было бы здорово. Я бы согласился», — приводит слова Уайдмана портал MMA Fighting.

Материалы по теме
MVP: Нганну дебютирует в лиге Джейка Пола. Как выступит Хищник? LIVE
Live
MVP: Нганну дебютирует в лиге Джейка Пола. Как выступит Хищник? LIVE
