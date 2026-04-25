«Это был шедевр». Легендарный Алистар Оверим — о победе над Броком Леснаром

Бывший претендент на титул UFC в тяжёлом весе нидерландец Алистар Оверим вспомнил, как смог найти ключ к победе над американцем Броком Леснаром. Их бой состоялся на турнире UFC 141, который прошёл 30 декабря 2011 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Поединок завершился победой Оверима техническим нокаутом в середине первого раунда.

«Бой с Броком получил широкую известность. Я считаю, что это был шедевр. Удары коленом в корпус, красивая подготовка. У меня было много красивых поединков, сильных чемпионов, которых я побеждал, а также несколько красивых поражений, когда меня просто избивали, и несколько прекрасных камбэков. Когда я думаю о своей карьере, то понимаю, что это было одно большое приключение. Не хотел бы, чтобы всё сложилось иначе. Это было прекрасное приключение.

Возвращаясь к бою против Брока, то я знал, что борцы физически сильны, но они не привыкли держать удары. В моём тренировочном лагере был спарринг-партнёр, который был очень похож на Брока, физически сильный борец, который держал их чуть лучше. И я заметил во время спарринга с ним — а я черпаю уверенность в своих силах из тренировок, спаррингов и изучения соперников, — что он мог выдерживать удары в голову, но его корпус был очень слабым. Одного удара коленом было бы достаточно, чтобы его вырубить. И я подумал: «Ого, в этом теле есть слабые места. Физически он очень сильный, очень атлетичный, с крепкой шеей». Я заметил, что удары в голову не так эффективны, и поэтому подумал: «Я буду бить его коленями, отвлекать ударами в голову. А финиширую Брока ударом в печень». И в бою с Леснаром это сработало отлично», — приводит слова Оверима портал Yahoo Sports.