«У каждого есть шанс на победу». Оверим поддержал Верхувена перед боем с Усиком

Бывший претендент на титул UFC в тяжёлом весе нидерландец Алистар Оверим высказался насчёт предстоящего боя по правилам бокса между 39-летним непобеждённым украинцем Александром Усиком и экс-обладателем титула Glory в тяжёлом весе нидерландцем Рико Верхувеном.

«Я очень жду этого боя. Буду там [в Египте] и, возможно, стану одним из комментаторов. Усик — абсолютный чемпион, особенный боец, а Рико был чемпионом Glory на протяжении 10 лет. Я рад этому поединку, а также за Верхувена, поскольку в Glory у него больше не было вызовов, так что с этим было покончено и оставалось только гадать, что он будет делать дальше. Я слышал, будто Верхувен присматривался к UFC, но не вижу для него там будущего. Ему остаётся либо ММА, либо бокс. На мой взгляд, у него больше шансов в боксе, и то, что он бросил вызов абсолютному чемпиону, — это прекрасно. Это будет бой за наследие. Для Рико противостояние с Усиком многое значит. Браво ему за то, что он стремится к этому.

В бою у каждого есть шанс на победу. И если посмотреть на вес, то Рико будет намного тяжелее. Он аутсайдер, но при этом крупнее Усика и привык побеждать. Я считаю, что это отличный ход. Бой для него будет непростым, но для него и для Нидерландов в целом это захватывающее событие», — приводит слова Оверима портал Yahoo Sports.