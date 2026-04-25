Ковингтон вспомнил, как Джон Джонс вёл себя агрессивно после начала приёма стероидов

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон вспомнил, как легендарный соотечественник Джон Джонс вёл себя агрессивно после начала приёма стероидов.

«Джон начал принимать тестостерон только на последнем курсе колледжа, поскольку хотел набрать вес до тяжёлого. Поэтому его план был такой: «Начну принимать много стероидов, чтобы стать сильнее и крупнее». Вот тогда у него и начались перепады настроения.

[После того, как он стал употреблять стероиды] Джон начал кричать на меня по поводу всяких пустяков. Например, я оставлял обувь у двери, а он мне говорил: «Что за чертовщина, Колби? Почему твоя обувь у двери? Я чуть не споткнулся». Он начинал истерить, раздувать из мухи слона. Я говорю это совершенно серьёзно. Это чистая правда», — приводит слова Ковингтона портал MMA Mania.