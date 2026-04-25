Гэтжи ответил, действительно ли собирается завершить карьеру в ММА после боя с Топурией

Временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи ответил, действительно ли собирается завершить карьеру в ММА после боя с непобеждённым 29-летним действующим обладателем титула UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией. Их бой пройдёт 15 июня на турнире UFC в Белом доме.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гэтжи
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гэтжи

«Я никогда не выхожу на бой, думая о завершении карьеры. Я выхожу, думая о задаче, которую мне предстоит решить. Конечно, понимаю, на каком этапе карьеры нахожусь. Я занимаюсь этим уже давно и многое отдал этому виду спорта. Но я по-прежнему в тонусе, мотивирован и, что самое важное, чувствую, что становлюсь лучше. Этот момент, это событие… Оно что-то значит.

Такие возможности нельзя воспринимать как должное. Ты готовишься, выходишь и выступаешь на самом высоком уровне, как и всегда! Что будет потом? Сейчас меня это не волнует. Я сосредоточен на том, чтобы выйти и сделать всё, на что я способен», — приводит слова Гэтжи портал Bloody Elbow.

Напомним, Джастину 37 лет. В рекорде американского бойца 27 побед, из которых 21 была одержана досрочно, и пять поражений. Гэтжи дебютировал в профи в 2011 году.

Материалы по теме
Рой Джонс-младший предложил помощь Джастину Гэтжи перед боем с Топурией
