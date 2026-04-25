Тим Цзю проведёт бой 25 июля против боксёра с трёхлетним простоем — The Ring

31-летний бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе австралиец российского происхождения Тимофей Цзю проведёт бой против 35-летнего экс-чемпиона мира по версиям IBF, WBC и WBA в полусреднем весе американца Эррола Спенса. Об этом информирует авторитетный американский журнал The Ring.

Согласно имеющейся информации, их бой пройдёт 25 июля в Австралии.

Спенс имеет в своём профессиональном рекорде в боксе 28 побед, из которых 22 были одержаны досрочно, и одно поражение. В ринг Эррол не выходил с 2023 года.

Тимофей, в свою очередь, имеет в своём профессиональном рекорде 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, и три поражения.