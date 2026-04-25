Верхувен: Усик ещё не разгадывал такую головоломку, как я. Задам ему другую задачу

Бывший многолетний чемпион Glory в тяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен поделился мыслями насчёт поединка по правилам бокса с непобеждённым 39-летним экс абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком. Их бой должен пройти 23 мая в Гизе, а на кону противостояния будет стоять титул WBC в супертяжёлом весе.

«Для того чтобы стать лучшим в своём деле, нужно быть немного сумасшедшим. Это касается не только меня. Нужно быть немного сумасшедшим и одержимым своим делом, и я именно такой.

Я делаю всё идеально. Мне это нравится, и получаю от этого удовольствие. Я делаю это с такой страстью и рад быть здесь… Мы привлекаем внимание к единоборствам. Мы объединяем два мира — кикбоксинг и бокс, — чтобы сделать этот вид спорта ещё популярнее.

Александр уже не раз разгадывал головоломки в боксе. Но такую, как я, он ещё не решал. Привнесу в бой элементы кикбоксинга и задам ему другую задачу. Я крупный боец, вешу около 125 килограммов. Так что ему придётся это учитывать», — приводит слова Верхувена журнал The Ring.

Материалы по теме
Усик vs Верхувен: огромный кикбоксёр пришёл за чемпионом. Хватит ли ему навыков? LIVE
Live
Усик vs Верхувен: огромный кикбоксёр пришёл за чемпионом. Хватит ли ему навыков? LIVE
