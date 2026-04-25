«На первой минуте войдём в жестокий раж». Делла Маддалена — о бое против Пратеса

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена поделился мыслями насчёт предстоящего поединка против бразильца Карлоса Пратеса. Их бой пройдёт 2 мая на турнире UFC Fight Night 275 и станет главным событием ивента.

UFC 2026. UFC Fight Night 275, Перт, Австралия
Джек Делла Маддалена — Карлос Пратес
02 мая 2026, суббота. 16:30 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Карлос Пратес

«Это захватывающий и тяжёлый бой. Когда стало известно, что моим соперником будет Карлос, я подумал: «Да, это отличный вызов». Ещё до того, как об этом объявили, я разговаривал с фанатами в Сиднее, и они очень хотели увидеть этот поединок. Это бой, который понравится болельщикам.

Думаю, первая минута будет интересной. Мы оба войдём в раж — в жестокий раж. Не думаю, что в начале боя мы будем ходить вокруг да около. Сразу начнём драться, посмотрим, кто из нас лучше в стойке, и будем наращивать темп в течение пяти раундов», — приводит слова Делла Маддалены портал MMAJunkie.

Материалы по теме
«Было тяжело переварить, на это ушла пара дней». Делла Маддалена — о поражении от Махачева
