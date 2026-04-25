Царукян: Гэтжи подерётся с Топурией даже травмированным. Заработает большие бабки и уйдёт

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян выразил уверенность, что американец Джастин Гэтжи в любом случае выйдет на бой против непобеждённого 29-летнего чемпиона UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илии Топурии. Их поединок пройдёт 15 июня на турнире UFC в Белом доме.

«Джастин Гэтжи из боёв редко вылетал. Что бы ни случилось с ним, Гэтжи выйдет туда даже травмированным и заберёт своё, потому что заработает большие деньги. Ничего страшного – Джастин всё равно знает, что это один из последних его поединков. Он просто большие бабки заработает и уйдёт – даже если проиграет», — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.