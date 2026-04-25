Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Царукян: Гэтжи подерётся с Топурией даже травмированным. Заработает большие бабки и уйдёт

Царукян: Гэтжи подерётся с Топурией даже травмированным. Заработает большие бабки и уйдёт
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян выразил уверенность, что американец Джастин Гэтжи в любом случае выйдет на бой против непобеждённого 29-летнего чемпиона UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илии Топурии. Их поединок пройдёт 15 июня на турнире UFC в Белом доме.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гэтжи
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гэтжи

«Джастин Гэтжи из боёв редко вылетал. Что бы ни случилось с ним, Гэтжи выйдет туда даже травмированным и заберёт своё, потому что заработает большие деньги. Ничего страшного – Джастин всё равно знает, что это один из последних его поединков. Он просто большие бабки заработает и уйдёт – даже если проиграет», — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android