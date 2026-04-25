Рико Верхувен сообщил, что изначально должен был подраться с Джошуа, а не с Усиком

Бывший многолетний чемпион Glory в тяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен сообщил, что изначально должен был подраться с бывшим чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа, а не с непобеждённым 39-летним украинцем Александром Усиком.

«Изначально я должен был подраться против Джошуа [а не с Усиком]. Поединок был запланирован, но произошла трагическая авария. Это обстоятельство всё сорвало. И логично предположить, что Эй-Джею нужно было время, чтобы прийти в себя, восстановиться. Но на этом всё закончилось», — приводит слова Верхувена издание The Independent.

Верхувен считается одним из величайших кикбоксеров всех времён. Нидерландец удерживал титул чемпиона Glory в тяжёлом весе 4220 дней, что эквивалентно более чем 11 годам, одержав 26 побед подряд под эгидой Glory в качестве чемпиона. Кроме того, Верхувен является рекордсменом организации по количеству побед в титульных боях (14).

