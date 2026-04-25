Усик: Джошуа просто машина. Энтони готов к возвращению

Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (24-0, КО/ТКО 15) выразил уверенность, что его 36-летний бывший соперник, а ныне друг британец Энтони Джошуа (28-4, КО/ТКО 25) готов к возвращению в ринг.

«Я посмотрел, как тренируется Энтони, этот парень просто машина. Пока ему нужна помощь [близких]. Но Энтони готов к возвращению, нам нужно немного времени [чтобы Джошуа вошёл в оптимальную форму], потому что мы знаем, что у Эй Джея были проблемы со здоровьем после аварии. Но он может [драться]», — приводит слова Усика издание The Independent.