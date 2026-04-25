Главная Бокс/ММА Новости

Эдди Хирн заявил, что в 2024 году Дана Уайт пытался подписать Джошуа в Zuffa Boxing

Эдди Хирн заявил, что в 2024 году Дана Уайт пытался подписать Джошуа в Zuffa Boxing
Эдди Хирн, являющийся промоутером бывшего чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, заявил, что в 2024 году президент UFC Дана Уайт пытался подписать его подопечного в Zuffa Boxing.

«Примерно два контракта назад в СМИ появилась новость с заголовком: «Эй Джей ведёт переговоры с Даной Уайтом». И я такой: «Что за чушь?» В общем, я пошёл к Энтони, у нас была встреча с журналистами. Я рассказал ему об этом. А он ответил: «Да, Дана позвонил мне ни с того ни с сего. Я сразу ему сказал, что работаю с тобой. Но мы хорошо поболтали, где-то полтора часа». Эй Джей просто любит послушать. Потом, как ни странно, примерно через полгода я пришёл в офис Уайта и у нас была встреча с ним.

И я сказал ему: «О, я слышал, что ты разговаривал с Эй Джеем». Дана ответил: «Да, и знаешь, что он сказал мне в первые же пять секунд? Энтони сказал мне, что не бросит тебя, поскольку ты его пацан». И я отнёсся к этому с уважением», — приводит слова Хирна издание Mirror.

Джошуа «съест» такого Фьюри. Но Цыганский король — это боксёр-сюрприз
Джошуа «съест» такого Фьюри. Но Цыганский король — это боксёр-сюрприз
