«Я выбрал счастье. Наша связка войдёт в историю». Тим Цзю — об очередной смене команды

31-летний бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе австралиец российского происхождения Тимофей Цзю высказался насчёт увольнения своей команды и назначении Джеффа Фенека на пост своего главного тренера.

«Слушайте, у меня всё хорошо со всеми. Я благодарен всем тем, кто мне помогал. Просто выбрал своё собственное счастье, вот и всё. Я никого не оскорбляю. Всё просто. Наша связка с Джеффом войдёт не только в историю бокса, но и в историю спорта в целом», — приводит слова Цзю портал Fox Sports Australia.

Тимофей имеет в своём профессиональном рекорде 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, и три поражения.