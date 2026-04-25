Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Я выбрал счастье. Наша связка войдёт в историю». Тим Цзю — об очередной смене команды

«Я выбрал счастье. Наша связка войдёт в историю». Тим Цзю — об очередной смене команды
31-летний бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе австралиец российского происхождения Тимофей Цзю высказался насчёт увольнения своей команды и назначении Джеффа Фенека на пост своего главного тренера.

«Слушайте, у меня всё хорошо со всеми. Я благодарен всем тем, кто мне помогал. Просто выбрал своё собственное счастье, вот и всё. Я никого не оскорбляю. Всё просто. Наша связка с Джеффом войдёт не только в историю бокса, но и в историю спорта в целом», — приводит слова Цзю портал Fox Sports Australia.

Тимофей имеет в своём профессиональном рекорде 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, и три поражения.

