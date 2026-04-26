Тим Цзю: бой против Спенса станет одной из величайших побед в истории австралийского бокса

31-летний бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе австралиец российского происхождения Тимофей Цзю поделился мыслями насчёт предстоящего поединка против экс-чемпиона мира по версиям IBF, WBC и WBA в полусреднем весе американца Эррола Спенса. Их бой планируется на 25 июля.

«Бой против Спенса станет одной из величайших побед в истории австралийского бокса. Я хочу, чтобы на этот поединок пришёл мой папа и наше противостояние с Эрролом стало олицетворением всего австралийского бокса. Если я смогу собрать вокруг себя столько легенд, сколько получится, для меня это будет очень важно», — приводит слова Цзю портал Fox Sports Australia.

Спенс имеет в своём профессиональном рекорде в боксе 28 побед, из которых 22 были одержаны досрочно, и одно поражение. В ринг Эррол не выходил с 2023 года.

Тимофей, в свою очередь, имеет в своём профессиональном рекорде 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, и три поражения.