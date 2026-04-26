«Совсем скоро». Усик рассказал, что уже определился с датой завершения карьеры в боксе

Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал, что уже в скором времени завершит карьеру в боксе.

«Да, конечно, я наслаждаюсь каждым моментом своей карьеры перед выходом на пенсию. Три дня назад я подумал: «Вот в эту дату [уйду]». Я размышлял о том, как мне сказать, что ушёл на пенсию, и что именно. Послушайте, это произойдёт уже совсем скоро», — приводит слова Усика портал Boxing News.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш, а на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

У Усика в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.