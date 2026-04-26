Алджамейн Стерлинг — Юссеф Залал: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 26 апреля, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night 274, в главном событии которого пройдёт противостояние между бывшим обладателем чемпионского титула UFC в легчайшем весе американцем Алджамейном Стерлингом и седьмым номером рейтинга UFC в полулёгком весе соотечественником Юссефом Залалом.

UFC 2026. UFC Fight Night 274, Лас-Вегас, США
Алджамейн Стерлинг — Юссеф Залал
26 апреля 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Алджамейн Стерлинг
Идёт
Юссеф Залал

Бой начнётся ориентировочно в 5:30 мск. Его можно будет посмотреть на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ», а также на платформе UFC Fight Pass.

Алджамейну 36 лет. В своём профессиональном рекорде Стерлинг имеет 25 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и пять поражений. В профи американский боец дебютировал в апреле 2011 года.

Залалу 29 лет. Юссеф имеет в своём профессиональном рекорде 18 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, пять поражений, а один поединок был признан ничьей.

Материалы по теме
Алекс Волкановски сделал прогноз на бой Алджамейн Стерлинг — Юссеф Залал
