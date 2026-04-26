«Никто другой не интересует». Райан Гарсия раскрыл, когда пройдёт бой против Конора Бенна

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия сообщил, когда собирается провести следующий бой против 29-летнего популярного британского боксёра Конора Бенна.

«Я с нетерпением жду этого, чувак. Это будет август. Меня никто другой не интересует. Мне нужен только Конор», — приводит слова Гарсии портал Boxing News.

Райану Гарсии 27 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году, а с 2023-го выступает в полусреднем весе. Гарсия имеет в своём рекорде 24 победы, из которых 20 были одержаны нокаутом, и два поражения.

Конор дебютировал в профессионалах в апреле 2016 года. В профессиональном рекорде Бенна 25 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и одно поражение.

