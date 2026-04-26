«Потом пойду за титулом UFC». Царукян ответил, с кем готов подраться, кроме Илии Топурии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг), представляющий Армению и Россию, Арман Царукян заявил, что готов провести реванш против обладателя титула BMF бразильца Чарльза Оливейры.

«Хочу сразу драться с Топурией [после того, как он защитит свой пояс в Белом доме], промежуточный бой не буду проводить. Только если за пояс BMF с Оливейрой. Да, забрать этот титул и потом пойти за настоящим. Чарльз опасный соперник, но я одержу победу с вероятностью в 99,9%», — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.