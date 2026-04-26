Царукян: хочу стать не просто чемпионом UFC, а лучшим вне зависимости от весовых категорий

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг), представляющий Армению и Россию, Арман Царукян рассказал о своей цели в карьере.

«Я просыпаюсь, думая о том, когда у меня будет следующий бой, и ложусь спать, думая также о UFC. UFC мотивирует меня больше всего на свете прямо сейчас. Я хочу не просто стать чемпионом, а лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовой категории», — приводит слова Царукяна журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.