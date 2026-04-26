Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джо Роган включил Фёдора Емельяненко в топ-4 величайших тяжеловесов в истории ММА

Комментарии

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган рассказал, кого считает величайшими бойцами в истории тяжёлого веса в ММА.

«Я не думаю, что тяжёлом весе есть кто-то, кого можно назвать величайшим. Я люблю Кейна. Он в числе лучших тяжей, Веласкес тот, кого можно назвать величайшим. Праймовый Кейн был неудержимым, это был вихрь ударов и тейкдаунов. Он не уставал никогда.

Нельзя не упомянуть Стипе, потому что этот парень защищал титул в тяжёлом весе больше, чем кто-либо другой. Миочич победил Нганну, когда тот был в расцвете сил, несколько раз оказывался в нокдауне, но возвращался в бой. Надо отдать ему должное. Он всегда будет в числе величайших.

Конечно, Фёдор [входит в число величайших тяжей]. Настоящие ценители, настоящие фанаты ММА говорят: «Фёдор — величайший».

И я всегда говорю, что все забывают о Фабрисиу Вердуме. Этот парень отправил в нокаут Кейна Веласкеса, «Минотавра» Ногейру и пикового Фёдора. Когда смотришь на Фабрисиу Вердума в его лучшие годы, понимаешь, что он был на высоте. Чувак, Вердум побеждал лучших из лучших. Он финишировал трёх величайших бойцов всех времён», — приводит слова Рогана портал BJ Penn.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android