Джо Роган включил Фёдора Емельяненко в топ-4 величайших тяжеловесов в истории ММА

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган рассказал, кого считает величайшими бойцами в истории тяжёлого веса в ММА.

«Я не думаю, что тяжёлом весе есть кто-то, кого можно назвать величайшим. Я люблю Кейна. Он в числе лучших тяжей, Веласкес тот, кого можно назвать величайшим. Праймовый Кейн был неудержимым, это был вихрь ударов и тейкдаунов. Он не уставал никогда.

Нельзя не упомянуть Стипе, потому что этот парень защищал титул в тяжёлом весе больше, чем кто-либо другой. Миочич победил Нганну, когда тот был в расцвете сил, несколько раз оказывался в нокдауне, но возвращался в бой. Надо отдать ему должное. Он всегда будет в числе величайших.

Конечно, Фёдор [входит в число величайших тяжей]. Настоящие ценители, настоящие фанаты ММА говорят: «Фёдор — величайший».

И я всегда говорю, что все забывают о Фабрисиу Вердуме. Этот парень отправил в нокаут Кейна Веласкеса, «Минотавра» Ногейру и пикового Фёдора. Когда смотришь на Фабрисиу Вердума в его лучшие годы, понимаешь, что он был на высоте. Чувак, Вердум побеждал лучших из лучших. Он финишировал трёх величайших бойцов всех времён», — приводит слова Рогана портал BJ Penn.